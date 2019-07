Mainz (ots) -



Der Kartenvorverkauf für das Musikprogramm des 3satFestivals 2019 startet: Im Zelt in der Mainzer Innenstadt spielt am Freitag, 20. September 2019, der deutsche Popsänger Johannes Oerding. Am Samstag, 21. September 2019, steht Anna Loos auf der Bühne mit ihrem Solo-Album "Werkzeugkasten".



Karten gibt es auf der Webseite des ZDF-Ticketservices: https://ticketservice.zdf.de/veranstaltungen.html



Johannes Oerding ist beinahe pausenlos auf Tour: Mit seinem Album "Kreise" war er monatelang in den Top 50 der deutschen Charts, kann mittlerweile auf gold- und platinveredelte Alben und ausverkaufte Tourneen zurückblicken. Sein Konzert ist am Samstag, 19. Oktober 2019, um 22.30 Uhr in 3sat zu sehen.



Anna Loos präsentiert beim diesjährigen 3satFestival ihr neues Solo-Album "Werkzeugkasten", bei dem sie sich entschlossen und kraftvoll zeigt, aber auch leidenschaftlich und melancholisch. Zwei Jahre hat sie daran gearbeitet, die Ideen für die ersten Videos entwickelt und auch die Regie übernommen. 3sat zeigt ihren Auftritt beim 3satFestival am Samstag, 5. Oktober 2019, um 23.15 Uhr in seinem Programm.



Vom 13. bis zum 21. September 2019 öffnet das 3satFestival auf dem Ernst-Ludwig-Platz in der Mainzer Innenstadt die Tore für Kabarett, Comedy und Musik. Direkt im Anschluss bringt 3sat alle Programme auf den Bildschirm. Los geht's am Sonntag, 22. September 2019, die weiteren Ausstrahlungen folgen am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September 2019 sowie am Samstag, 5. Oktober 2019, immer ab 20.15 Uhr. Am Samstag, 19. Oktober 2019, um 22.30 Uhr beschließt Johannes Oerding das Festival-Programm.



Erstmals können alle, die keine Karten bekommen haben, das Programm live und direkt aus dem 3satFestival-Zelt auf einer Großbildleinwand genießen. Das Public Viewing wird voraussichtlich im Biergarten im Hof des Kurfürstlichen Schlosses stattfinden. Das dortige Rahmenprogramm wird von der mainzplus CITYMARKETING GmbH gemeinsam mit SWR1 organisiert und startet täglich um 17.00 Uhr.



Das Programm zum 3satFestival: https://kurz.zdf.de/i83i/; weitere Informationen zum 3satFestival: https://3sat.de/kabarett/3satfestival



