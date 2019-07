Der mit Spannung erwartete Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Mittwoch an Europas Börsen nur ein Strohfeuer entfacht. Der oberste Notenbanker ließ die Tür für niedrigere Leitzinsen weit offen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg daraufhin am Nachmittag in der Spitze um 0,4 Prozent. Anschließend aber gab der Index die Gewinne wieder ab und schloss 0,23 Prozent niedriger bei 3501,52 Punkten.

"Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte Powell. "Der Inflationsdruck bleibt verhalten." Mit diesen und weiteren Aussagen habe der Fed-Chef quasi den roten Teppich für eine Zinssenkung Ende Juli ausgerollt, sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Den Anlegern reichte dies am Mittwoch aber nicht aus, um die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben. Auch an den US-Börsen gaben die Leitindizes ihre anfänglichen Gewinne im weiteren Handelsverlauf größtenteils wieder ab.

Paris und London meldeten moderate Verluste. In Paris schloss der Leitindex Cac 40 0,08 Prozent niedriger bei 5567,59 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 gab ebenfalls um 0,8 Prozent auf 7530,69 Zähler nach./bek

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

