Zürich (ots) - Der chinesische Wissenschafter, der gemäss

US-Jusitz Geschäftsgeheimnisse aus einem Novartis-Institut in Basel

weitergegeben haben soll, hat nach seinem Abgang bei Novartis eine

Biotech-Firma in Basel gegründet. Sie ist auf Antikörpertherapien

spezialisiert - auf jenes Forschungsfeld also, auf dem der Chinese

auch am Friedrich Miescher Institute (FMI) gearbeitet hat, das zur

Novartis-Forschung gehört. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe.



Die Basler Biotech-Firma wird von Innosuisse unterstützt, der

Agentur des Bundes für Innovationsförderung. Sie schreibt auf

Anfrage, dass das Basler Biotech-Startup im Core-Coaching-Programm

sei: «Innosuisse finanziert einen oder mehrere Businesscoaches,

welche das Startup bei der Gründung und Weiterentwicklung des

Unternehmens begleiten und unterstützen», so eine

Innosuisse-Sprecherin.



Zudem bekam im Jahr 2018 das Startup 10'000 Franken von

Baselaunch. Baselaunch ist ein Programm der Wirtschaftsförderung

Basel Area, zu deren Partnern unter anderem auch Novartis gehört.



Das Biotech-Startup, das der chinesische Forscher mit zwei

weiteren FMI-Wissenschaftern gegründet hat, forscht gemäss

Eigenbeschrieb an «neuartigen Antikörpertherapien» im Krebsbereich.

2016 konnte das Jungunternehmen eine Lizenzvereinbarung mit einem an

der US-Börse Nasdaq kotierten Biotech-Unternehmen abschliessen.



Originaltext: Handelszeitung

