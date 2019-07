Zürich (ots) - 2018 vereinten die achtzig grössten Schweizer

Banken eine Bilanzsumme von insgesamt 3,4 Billionen Franken auf sich.

Das zeigt eine Auswertung der «Handelszeitung». Dies entspricht knapp

35 Milliarden Franken oder 1 Prozent mehr als im Vorjahr.



Auf Rang eins steht unverändert die Grossbank UBS, deren

Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 958 Milliarden

Franken angestiegen ist. Die Bilanzsumme der auf dem zweiten Rang

platzierten Credit Suisse dagegen ist um 3,4 Prozent auf 769

Milliarden geschrumpft. Insgesamt hat sich in den Top Ten wenig

verändert. Erstmals darin enthalten ist die Luzerner Kantonalbank,

die mit einem Bilanzwachstum von 8 Prozent die Bank Pictet aus der

Spitzengruppe verdrängt hat.



Die kleinste der achtzig grössten Banken ist die Gazprombank

(Schweiz) mit 2,7 Milliarden Franken Assets. Mit einem Minus von 13,5

Prozent ist sie auch eine der am stärksten geschrumpften Banken.



