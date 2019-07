ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aussicht auf eine weiter lockere US-Geldpolitik hat den schweizerischen Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht nachhaltig nach oben getrieben. In seiner Rede vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses hatte der Chairman der US-Notenbank, Jerome Powell, Zinssenkungsfantasie befeuert. Dies trieb die Aktienkurse an der Wall Street im frühen Handel am Mittwoch auf neue Rekordstände. In der Schweiz eroberte der SMI zeitweise die Marke von 10.000 Punkten zurück.

Allerdings bröckelten die Gewinne bald. Die Aussagen Powells hätten den Anlegern auch vor Augen geführt, dass sich die Aussichten der Wirtschaft in den zurückliegenden Wochen keineswegs aufgehellt hätten, hieß es von Beobachtern.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.938 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 49,66 (zuvor: 54,87) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von den Aktien der Banken, die in den vergangenen Tagen Federn gelassen hatte. Der Sektor leidet schon seit einiger Zeit unter den niedrigen Zinsen, die das traditionelle Bankgeschäft erschweren. Nun erhielten die Banken europaweit einen Schub von höheren Marktzinsen in Europa. Gute Daten zur französischen Industrieproduktion und das geringe Interesse an der Auktion neuer zehnjähriger Bundesanleihen, die technisch unterzeichnet war, hätten die Zinsen nach oben getrieben, hieß es. Im SMI stiegen Credit Suisse um 0,5 Prozent und UBS um 0,8 Prozent.

Die Aktien der beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont hielten sich besser als der Markt. Richemont schlossen kaum verändert, Swatch rückten um 0,3 Prozent vor. Sie profitierten von der Nachricht, dass China und die USA am Dienstag ihre Handelsgespräche auf Ministerebene fortgesetzt hatten.

Bei Sika (-0,7 Prozent) wirkte die Gewinnwarnung des deutschen Chemiekonzerns BASF vom Montagabend nach. Clariant erholten sich dagegen um 0,2 Prozent.

Schwächster Wert im SMI waren die Aktien des Rückversicherers Swiss Re. Sie verloren im Einklang mit anderen europäischen Rückversicherern 2,5 Prozent, wofür Marktteilnehmer die US-Hurrikansaison verantwortlich machten. Im Golf von Mexiko zieht derzeit ein Sturm auf, der sich gemäß den Vorhersagen der Meteorologen am Freitag zum Hurrikan entwickeln wird.

