Zürich (ots) - Die SBB arbeitet an einem neuen Mobilitätsabo.

Zusätzlich zu einem Abo der lokalen Verkehrsbetriebe sollen Kunden

Zugriff auf Veloverleihsysteme, Mietwagen, Sharing-Autos und

Elektroscooter haben. Taxidienste sind auch im Gespräch, wie

SBB-Manager Björn Bender der «Handelszeitung» sagt.



«Statt dass man sich fünf verschiedene Scooter- oder Leihvelo-Apps

auf sein Handy lädt, erhält man über ein einziges Angebot Zugriff auf

alle relevanten Verkehrsträger in der Stadt», sagt der Deutsche, der

seit Anfang April für die SBB arbeitet.



Die ersten Pilotversuche sollen in den nächsten Monaten anlaufen.

Das Angebot werde anschliessend schrittweise erweitert. Für die

Anfangsphase ist die SBB im Gespräch mit den regionalen

Gesellschaften in Bern, Basel und Zürich. Das sind Bernmobil, BVB und

VBZ.



Das neue Angebot richtet sich an eine urbane Kundschaft. In einer

ersten Phase werden nur einige hundert Personen pro Stadt teilnehmen

können. So startete vor drei Jahren auch das Green-Class-Modell, das

ein Generalabonnement mit einem Elektrowagen kombiniert. Für das

Green-Class-Abo hat Bender eine weitere Ankündigung: Ab dem 30. Juli

öffnet die SBB das Modell für Halbtax-Besitzer.



