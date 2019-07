Zürich (ots) - Der Zürcher Autokönig Walter Frey baut seine

Nummer-eins-Position im europäischen Autohandelsgeschäft weiter aus.

Vom Rüsselsheimer Opel-Konzern übernimmt die Emil-Frey-Gruppe auf den

1. September 2019 dessen Importaktivitäten in der Tschechischen

Republik und in der Slowakei. Opel spricht von jährlich 12'000

importierten Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Gemäss

Schätzungen der «Handelszeitung» dürfte der Kauf dem Zürcher

Familienunternehmen gegen 400 Millionen Franken Umsatz bringen. Der

Gesamtumsatz der Emil-Frey-Gruppe dürfte damit über 11 Milliarden

Franken zu liegen kommen; der Schweizer Anteil liegt bei 2,1

Milliarden Franken. Im Frühjahr 2017 hatte sich Frey mit der

Übernahme von mehr als 275 Niederlassungen der Porsche Holding

Salzburg auf Position eins der unabhängigen europäischen

Autohandelsfirmen katapultiert.



