Mainz (ots) - Woche 29/19



Sa., 13.7.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:



Zur Erinnerung an Artur Brauner



23.00 Filmnacht im ZDF (VPS 22.59/Mono/4:3/UT) Hitlerjunge Salomon



Salomon Perel Marco Hofschneider Salomons Bruder Isaak René Hofschneider Salomons Bruder David Pjotr Kozlowski Salomons Vater Klaus Abramowsky Salomons Mutter Michèle Gleizer Soldat Robert André Wilms Hauptmann Hanns Zischler Salomons Schwester Berta Marta Sandrowicz Leni Julie Delpy Salomon Perel heute Salomon Perel



Regie: Agnieszka Holland BRD 1989



0.50 Jesse Stone - Totgeschwiegen (VPS 1.05)



2.15 Jesse Stone - Alte Wunden (VPS 2.30)



3.40 Länderspiegel (VPS 3.55)



4.10 Menschen - das Magazin (HD/UT) Zuhause statt im Heim (von 12.05 Uhr) Moderation: Sandra Olbrich Deutschland 2019



4.20 Bettys Diagnose (VPS 4.25)



5.05 Da kommst Du nie drauf! (VPS 5.10) -5.50



("Filmnacht im ZDF: Jagd auf Roter Oktober" entfällt.)



So., 14.7.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.50 citydreams (VPS 5.55)



(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)







Woche 30/19



Di., 23.7.



0.35 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Ein ganz gewöhnlicher Held" von Emilio Estevez



Woche 33/19



Fr., 16.8.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung der Moderation beachten: 7.00 - 9.00 Mitri Sirin



Bitte streichen: Dunja Hayali



