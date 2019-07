Fed-Chef Powell kann Laune der DAX-Anleger nur kurz verbessern

Zu Beginn des Mittwochhandels sah es danach aus, als wenn sich die Negativserie im DAX mit Schwung fortsetzen würden. Doch Fed-Chef Powell gelang es am Mittag die Laune der Anleger zumindest kurzzeitig aufzubessern.

Das war heute los. Der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats wurde bereits seit Tagen mit Spannung erwartet. Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten für Juni überraschend gut ausgefallen waren, keimte am Markt die Sorge auf, dass eine Zinssenkung in den USA unwahrscheinlicher geworden sei. Mit dem vorab veröffentlichten Redemanuskript konnte diese Sorge aus der Welt geschaffen werden. Laut Powell sei das amerikanische Wirtschaftswachstum schwächer als gedacht und die Inflation verharre hartnäckig unter der Zielsetzung. Am Markt wurden diese Punkte als Argumente für eine Zinssenkung in zwei Wochen angesehen. Während die US-Märkte in der Folge deutlich fester notieren konnten, reichte es im DAX lediglich für einen Abbau der ganz großen Tagesverluste und ein Pendeln um den Vortagesstand.

