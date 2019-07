Straubing (ots) - Seit Jahren verbessert sich die Kassenlage in den Städten und Gemeinden auch, weil der Bund viel Geld in die Fläche pumpt. Die Bundesregierung überweist Hilfen bei den Flüchtlingskosten, bei der Kinderbetreuung, beim sozialen Wohnungsbau und beim Digitalpakt Schule, um nur einige zu nennen. Vor diesem Hintergrund sind die Ideen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" nicht nur entbehrlich, sondern am Ende vielleicht sogar gefährlich. Denn die Geldgeschenke verzerren den Wettbewerb und stellen das Leistungsprinzip in unserem Land auf den Kopf.



