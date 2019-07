Bielefeld (ots) - Der kommunalpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Christian Haase (CDU), lehnt eine CO2-Steuer ab. "Eine CO2-Steuer wäre eine Bestrafungssteuer für den ländlichen Raum. Solche Überlegungen lösen blankes Entsetzen aus. Was die SPD-Umweltministerin Svenja Schulz da vorhat, wird nicht funktionieren", sagte Haase dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (online und Donnerstagausgabe).



"Eine CO2-Steuer erzielt im ländlichen Raum gar keine Lenkungswirkung. Wer auf dem Land lebt und in Städten arbeitet, kann seinen Arbeitsplatz nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und das gilt nicht nur für die Fahrt zur Arbeit, sonst könnte man Zusatzkosten ja durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale abfangen", so Haase weiter.



Auch Gelbwesten-Proteste wie in Frankreich schloss Haase in Deutschland nicht aus: "Der ländliche Raum ist gut für Protest. Das sollte man nicht unterschätzen."



