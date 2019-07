NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones senkt wegen der überraschend schlechten Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr seine Erwartungen an 2019. Die Vorsteuermarge dürfte nur noch bei drei Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Neutraubling mit. Beim Umsatz rechnet Krones aber weiterhin mit einem Plus von drei Prozent. Der Aktienkurs des Unternehmen sackte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform um 2,9 Prozent ab./he/jsl

ISIN DE0006335003

