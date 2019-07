Auf Twitter wirft der US-Präsident der Führung in Teheran vor, schon seit langem heimlich Uran anzureichern. Das werde bald Konsequenzen haben.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht. "Die Sanktionen werden bald deutlich verschärft", twitterte Trump am Mittwoch. Er warf der Führung in Teheran vor, schon seit langem heimlich Uran anzureichern. Damit habe das Land gegen das Atomabkommen verstoßen, das Trump wörtlich als "fürchterliche 150-Milliarden-Dollar-Vereinbarung von (Ex-Außenminister) John Kerry und der Obama-Regierung" bezeichnete.

In Wien wollte am Mittwoch die Internationale Atomenergiebehörde IAEO zu einer von den USA beantragten Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Bei dem Treffen wurde mit einem Schlagabtausch zwischen den Vertretern der USA und des Irans gerechnet. Konkrete Ergebnisse wurden in Diplomatenkreisen dagegen nicht erwartet.

Die USA warfen dem Iran in Wien vor, von der internationalen Gemeinschaft mit seinen Verstößen gegen das Atomabkommen Zahlungen erpressen zu wollen. ...

