Heute, Donnerstag, kommt es zu weiteren Wechseln in der Chefetage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Der Wirtschaftsprofessor Gottfried Haber wird auf ÖVP-Ticket Vizegouverneur und löst Andreas Ittner ab. Am selben Tag wird der schlagende Burschenschafter Eduard Schock auf FPÖ-Ticket Direktor in der Notenbank und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...