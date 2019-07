Zehn Jahre, vier Monate und drei Tage - exakt so lange dauert die Hausse beim Dow Jones, dem wichtigsten Index der Welt, jetzt schon an. Es ist mit Abstand der längste Bullenmarkt aller Zeiten. Trotz dieser langen Zeit geht den Bullen das Futter nicht aus. Doch bei welchen Aktien stehen die Zeichen klar auf Rallye?Das erste Halbjahr war stark. Und auch das zweite Halbjahr fängt gut an - dank der Fed. Die US-Notenbank wird voraussichtlich bald die Zinsen senken. Die Börse reagiert begeistert, die ...

