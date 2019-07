Berlin (ots) - Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist eine der wenigen Einrichtungen, die nach der gescheiterten Länderehe heute gut funktionieren. Gerade diese wichtige länderübergreifende Institution hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) jetzt ernsthaft in Gefahr gebracht. Die Brandenburger haben es seit Längerem satt, dass sie in der Tarifpolitik nach der Berliner Pfeife tanzen müssen. Mit seinem Vorstoß für ein 365-Euro-Jahresticket will Müller seine Partei gegen die Grünen auf dem Feld des Umweltschutzes in die Offensive bringen. Gefährdet er damit aber den Verkehrsverbund, erweist er Berlin einen Bärendienst. Denn nicht gegen die Brandenburger, sondern nur gemeinsam mit ihnen lässt sich der Wandel zu mehr umweltfreundlicher Mobilität in der Hauptstadtregion erreichen.



