GVK BIO freut sich, die Ernennung von Dr. Robert (Bob) R. Ruffolo in seinen Vorstand bekannt geben zu dürfen.

"Im Namen von GVK BIO und dem Vorstand freue ich mich, Dr. Robert Ruffolo im Vorstand begrüßen zu dürfen", erklärte Davinder Singh Brar, Vorstandsvorsitzender von GVK BIO. "Bob kann auf eine vier Jahrzehnte lange Laufbahn in der Pharmaindustrie zurückblicken. Er ist eine fähige Führungskraft mit einer seltenen Mischung aus wissenschaftlicher Expertise, strategischem Denken und Geschäftssinn."

"Ich freue mich sehr, dass ich dem Vorstand von GVK BIO beitreten kann", fügte Dr. Bob Ruffolo hinzu. "Mit seinem Pool aus begabten Wissenschaftlern, integrierten Ressourcen und einer Unternehmenskultur, bei der der Kunde an erster Stelle steht, befindet sich GVK BIO in einer idealen Position, um von dem wachsenden Trend in der Branche zu profitieren, bevorzugte externe Partnerschaften für den Fortschritt von Forschung und Innovation zu etablieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und die Etablierung des Unternehmens als ‚Partner der Wahl' im Pharmasektor."

Dr. Ruffolo war von 2002 bis 2008 Leiter für F&E und geschäftsführender Vizepräsident von Wyeth Pharmaceuticals (jetzt Pfizer). Vor seiner Zeit bei Wyeth war Bob 17 Jahre lang geschäftsführender Vozepräsident für F&E bei SmithKline Beecham Pharmaceuticals (jetzt GSK). Bob hat eine bedeutende Rolle bei der Entdeckung und/oder Entwicklung zahlreicher vermarkteter Produkte gespielt, darunter u. a. Carvedilol, Ropinerol, Dobutamin und Eprosartan. Für seine wegweisende Arbeit bei der Entdeckung von Carvedilol für die Behandlung von Herzinsuffizienz hat er mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter im Jahr 2008 den Discoverer's Award. Bob ist derzeit Direktor bei Sigilon Therapeutics, Elucida Oncology, Sapience Therapeutics und Aridis Pharmaceuticals. Er ist ferner Präsident von Ruffolo Consulting LLC. Diese Position hat er seit 2008 inne.

Dr. Ruffolo hat einen B.S. in Pharmazie und einen Ph.D. in Pharmakologie inne. Beide Titel hat er an der Ohio State University erlangt.

Über GVK BIO

GVK BIO ist ein Institut für Auftragsforschung und -entwicklung, das für die globale Pharmaindustrie arbeitet. Es hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien, und betreibt weltweit fünf Standorte. GVK BIO wurde im Jahr 2001 gegründet und betreut kleine und große Pharmakunden entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette, mit Fokus auf Tempo und Qualität und der Gewährleistung von Sicherheit und Compliance. Das aus über 2200 Wissenschaftlern bestehende Team von GVK BIO arbeitet auf Grundlage eines von Konfliktfreiheit geprägten Geschäftsmodells, in modernen Anlagen, mit einer stark kundenorientierten Unternehmenskultur sowie einem Fokus darauf, die Produkte seiner Kunden schnell und kosteneffektiv auf den Markt zu bringen.

