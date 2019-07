Düsseldorf (ots) - Im Düsseldorfer Landtag ist es am Mittwochabend zu einem lautstarken Protest auf der Besuchertribüne gekommen. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) unter Berufung auf Augenzeugen. Danach störten bis zu 200 Zuschauer in Bergmann-Uniform massiv eine Sitzung des Plenums, während ein Antrag der AfD verhandelt wurde. Die AfD wollte mit ihrem Antrag Stellenstreichungen im Steinkohle-Bergbau verhindern. Den Zeugen zufolge trommelten die Randalierer gegen Glaswände und beleidigten die Abgeordneten. Das Landtagspräsidium unterbrach die Sitzung und rief die Polizei. Den Randalierern wurde laut dem Bericht Hausverbot erteilt. Dem Vernehmen nach hatten die Bergleute bei allen Fraktionen um einen Termin gebeten, seien aber nur bei der AfD vorgelassen worden.



