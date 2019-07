Analysten an der Wall Street werden zunehmend pessimistisch, wenn es an die Bewertung der Apple-Aktie geht.Eine Reihe von Experten hat zuletzt ihr Kursziel für die Apple-Aktie zurückgefahren und das Rating angepasst.Abstufung von RosenbergZuletzt hatte sich Rosenblatt Securities in die Riege der Apple-Bären eingereiht und die Aktie abgestuft. Die Experten des Analysehauses haben das Kursziel auf 150 US-Dollar gesenkt, was einen Aktiensturz um rund 25 Prozent bedeuten würde. ...

