Der Bitcoin-Kurs stieg in den letzten 24 Stunden um 10 Prozent und befindet sich damit in Reichweite des nächsten Jahreshochs.Der jüngste Aufschwung der Kryptomärkte zeigte sich auch beim Bitcoin-Kurs. Dieser stieg am ersten Handelstag der Woche um fünf Prozent und kletterte auf mehr als 11.800 US-Dollar. Mittlerweile konnte der Bitcoin sogar die 12.000 Dollar-Marke knacken und liegt aktuell bei 12.376 US-Dollar (Stand: Tagesverlauf des 09.07.2019). Das nächste Jahreshoch ist damit in unmittelbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...