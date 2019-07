Die Rückkehr des Jeansherstellers an den Markt wurde großartig gefeiert aber 3 % Umsatzplus und 63 % tieferer Gewinn sind kein Beleg dafür, dass man unbedingt in Jeans investieren sollte. Es bleibt dabei: Die Ergebnisse der Berichtssaison sind sorgfältig abzuwarten bevor man investiert. Wir warnen wiederholt davor, Analystenurteilen leichtfertig zu folgen. Wie das funktioniert zeigt der Fall Deutz in Frankfurt der letzten drei Tage: Der Chef hat ein einziges Wort falsch formuliert, was der Aktie in zwei Tagen 25 % Kursverlust einbrockte. Siehe Bericht gestern. Was er anschließend gesagt hat, wurde schlicht vergessen. Auf die Einzelheiten gehen wir nicht nochmals ein, aber: Enge Märkte und nervöse Analysten sind in der aktuellen Lage geradezu gefährlich.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info