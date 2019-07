Apple-Quartalszahlen im Fokus - damit müssen Aktionäre jetzt rechnen

Ende Juli wird es wieder einmal spannend: Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005)-Chef Tim Cook und Finanzvorstand Luca Maestri veröffentlichen die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (April bis Juni).

Nach dem enttäuschenden ersten Finanzquartal, das bei Apple schon im Oktober beginnt und damit auch das Weihnachtsgeschäft umfasst, hatte der kalifornische Konzern im zweiten Finanzquartal (Januar bis März 2019) ebenfalls schwache iPhone-Verkäufe zu verdauen, während sich die Umsätze beim iPad und den Apple-Diensten deutlich verbesserten.

Umsatz dürfte stagnieren

Laut offizieller Prognose von Apple dürfte der Umsatz im dritten Finanzquartal zwischen 52,5 und 54,5 Mrd. US-Dollar liegen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum wurden Umsatzerlöse in Höhe von 53,3 Mrd. US-Dollar verzeichnet, und im Jahr 2017 stand ein Umsatz von 45,4 Mrd. US-Dollar zu Buche.

China-Geschäft schwächelt

Branchenexperten schauen sich hierzu natürlich ganz genau Apples Entwicklung in China an, denn der einstige Boom-Markt hat in den vergangenen Monaten geschwächelt. Sollten hier die Umsätze weiter bröckeln, dürfte dies auch einschneidende Spuren in den Apple-Geschäftszahlen hinterlassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...