The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSDV6 DZ HYP PF.R.1215 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK12 DZ BANK CLN E.9728 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK20 DZ BANK CLN E.9729 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK38 DZ BANK CLN E.9730 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33C2 LB.HESS.THR.CARRARA07C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07E/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XR3 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA US015271AR09 ALEX.REAL ES 19/31 BD00 BON USD N

CA XFRA US015271AS81 ALEX.REAL ES 19/50 BD00 BON USD N

CA XFRA US927804GB45 VIRG.EL.PWR 19/29 A BD00 BON USD N

CA XFRA XS2022227222 RENEWI 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2027596530 RUMAENIEN 19/31 MTN REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2027946610 AROUNDTOWN 19/UND FLR BD01 BON EUR N

CA 86O XFRA CA68629J1066 ORION NUTRACEUTICALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA AYP1 XFRA GB00BKB1MS30 AMRYT PHARMA PLC LS -,06 EQ00 EQU EUR N

CA 4SG XFRA IL0011417206 SOL-GEL TECHN. IS-,10 EQ00 EQU EUR N