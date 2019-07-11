FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.07.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RHI XFRA US7565771026 RED HAT INC. DL-,0001
SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON
2XI XFRA HK0000101367 XIWANG SPEC.STEEL
PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125
RISA XFRA AU000000PUR3 PURSUIT MINLS LTD
YP1B XFRA AU000000IMM6 IMMUTEP LTD
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RHI XFRA US7565771026 RED HAT INC. DL-,0001
SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON
2XI XFRA HK0000101367 XIWANG SPEC.STEEL
PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125
RISA XFRA AU000000PUR3 PURSUIT MINLS LTD
YP1B XFRA AU000000IMM6 IMMUTEP LTD