...seines bisherigen Geschäftes. Der an sich bekannteste und größte Elektroausstatter für Autos (Kabelbäume) will sich dadurch sanieren, dass er die Kabelproduktion entweder verkauft oder an die Börse bringt. Fantasieloser geht nicht! Aber wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, wie die deutsche Investorenszene sich darstellt. Es ist offensichtlich nicht möglich, ein Investorenkonsortium zusammenzustellen, um Leoni neu aufzubauen. Es geht um geschätzte Beträge zwischen 500 und 700 Mio. Euro, die man in anderen Börsen als Peanuts bezeichnet. 13 Euro als Basispreis für eine Leoni-Spekulation macht Sinn. Wartezeit aber sicherlich mehr als zwei Jahre!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info