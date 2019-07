Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Erlangen/Berlin (pts005/11.07.2019/07:25) - Der Immobilienentwickler GBI organisiert die Führungsstruktur der Unternehmensgruppe neu. Veränderungen gibt es sowohl auf Vorstandsebene als auch im Aufsichtsrat. "Wir wollen die sehr erfolgreiche und dynamische Entwicklung auf weitere Geschäftsfelder wie Mikro-Wohnen, gefördertes Wohnen und Senioren-Wohnen ausweiten", erläutert Dr. Manfred Schoeps, der als Aufsichtsratsvorsitzender der GBI Holding AG bestätigt wurde. Die GBI wurden von der bulwiengesa zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands größtem Entwickler von Hotelimmobilien gekürt. Zu ihren wachsenden Geschäftsbereichen gehören aber auch Serviced Apartments und studentisches Wohnen sowie freifinanzierter und öffentlich geförderter Mietwohnungsbau. Hinzu kommt seit Anfang des Jahres das Management eine großen Hotelfonds für die BVK. "Für diese Aufgaben müssen wir unsere Führungsmannschaft strukturell und personell anpassen", so Dr. Schoeps. Im Rahmen der Umstrukturierungen wechseln Markus Beugel und Engelbert Maus als bisherige Vorstände der GBI Holding AG in den Aufsichtsrat. Die beiden freiwerdenden Vorstandsposten übernehmen Clemens Jung und Guido Bode. Markus Beugel ist seit der Gründung der GBI in 2001 für die Unternehmensgruppe tätig. Er verlässt aufgrund seiner Berufung in den Aufsichtsrat den Geschäftsführer-Posten der GBI Wohnungsbau und wird künftig Geschäftsführer der Moses Mendelssohn gemeinnützige Stiftungs GmbH, die als Treuhänder der Moses Mendelssohn Stiftung und FDS gemeinnützige Stiftung fungiert. Letztere verwaltet über 3200 Studentenapartments in Deutschland, für deren Betrieb Markus Beugel auch in Zukunft verantwortlich ist. Mitglied des Aufsichtsrats ist ab dem 1. Juli Klaus-Dieter Metz, Senior Advisor in der gewerblichen Immobilienfinanzierung der HypoVereinsbank. "Einen solchen ausgewiesenen und erfahrenen Immobilienexperten für den Aufsichtsrat gewinnen zu können, ist ein Glücksfall und eine großartige Verstärkung für die Unternehmensgruppe", so Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI Holding AG. GBI setzt weiter auf die frühzeitige Erkennung von Trends Klaus-Dieter Metz betont: "Mich hat schon in den vergangenen Jahren sehr beeindruckt, wie frühzeitig und innovativ die GBI-Unternehmensgruppe regelmäßig neue Trends erkannt hat." Interessant sei auch die besondere Struktur des Unternehmens mit der Moses Mendelssohn Stiftung als Muttergesellschaft. "Weil der Gemeinnützigkeits-Gedanken eine große Rolle spielt, fallen Entscheidungen nicht nur unter dem Rendite-Aspekt. Auch damit ist die GBI gerade jetzt überaus fortschrittlich." Das bisherige Aufsichtsrat-Mitglied Ralph-Dieter Klossek wird aus Altersgründen keine offizielle Tätigkeit mehr im Unternehmen ausüben: "Das macht mich wehmütig", betont Aufsichtsrats-Vorsitzender Dr. Manfred Schoeps: "Ralph Dieter Klossek hat einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der GBI AG geleistet. Man konnte sich nicht nur auf seine fachliche Kompetenz verlassen, sondern auch auf seinen menschlichen Führungsstil." Mit den Personalentscheidungen wird das Aufsichtsgremium der GBI Holding AG von bisher drei auf fünf Personen erweitert. Neben dem Vorsitzenden Dr. Manfred Schoeps gehört auch Dr. Günther Zembsch dem Gremium unverändert an. Die neue Organisationsstruktur in Aufsichtsrat und Vorstand der GBI Holding AG im Überblick: Der Aufsichtsrat: - Dr. Manfred Schoeps, Vorsitzender - Markus Beugel - Engelbert Maus - Klaus-Dieter Metz - Dr. Günther Zembsch Der Vorstand der GBI Holding AG: - Reiner Nittka, Sprecher - zuständig für Gewerbebau, Vertrieb, Controlling, Konzernsteuerung, Marketing, PR - Dagmar Specht - Recht, Personal, Beteiligungen - Bernd Reitenspieß - Finanzierung, Rechnungswesen, Liquiditätsmanagement, Abschlüsse, Organisation/IT, Digitalisierung - Clemens Jung - Akquisition (Gewerbebau und Wohnungsbau) - Guido Bode - Wohnungsbau Prokurist(inn)en: - Jens Trebes - Controlling - Danny Bode - Steuern, Konzernsteuerung - Ines Gezgin - Recht - Sandra Müller - Personal Über die GBI AG und die GBI Wohnungsbau GmbH Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen 13.489 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle rele-vanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studen-ten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste Standorte mit 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Köln, Hamburg und Wien. Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living, als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Essen, Nürnberg, Würzburg, Kaiserslautern, Wien und Graz fertiggestellt, bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 1000 Wohneinheiten an 18 Standorten. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. Vorstände der GBI Holding AG sind Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht, Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Sprecher) und Clemens Jung. Die GBI Wohnungsbau GmbH wird geleitet von den Geschäftsfüh-rern Clemens Jung und Guido Bode. Der Aufsichtsrat der GBI Holding AG besteht aus Dr. Manfred Schoeps (Vors.), Markus Beugel, Engelbert Maus, Klaus-Dieter Metz und Dr. Günther Zembsch. http://www.gbi.ag Für weitere Informationen und Bildmaterial: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282 Fax: +49 221 - 29219283 Mobil: +49 171 - 93 35 134 E-Mail: mail@ludwig-km.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.gbi.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190711005

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2019 01:25 ET (05:25 GMT)