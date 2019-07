Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Im zweiten Quartal dürften die operative Profitabilität und die Erwirtschaftung von Barmitteln ihren Höhepunkt erreicht haben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie bereits in den vergangenen Quartalen dürfte sich das Interesse am Markt auf die Entwicklung der Medikamente Lynparza, Tagrisso und Imfinzi richten./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-07-10/22:30

ISIN: GB0009895292