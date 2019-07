f-fex AG baut Fondsrating weiter aus DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Rating f-fex AG baut Fondsrating weiter aus 11.07.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. f-fex AG baut Fondsrating weiter aus - Ratinguniversum um zwölf Fondskategorien erweitert - 1.065 neue Ratings in sechs Aktien- und sechs Rentenkategorien - Insgesamt 4.558 Fonds bzw. 11.852 Anteilklassen in 72 Peergroups bewertet - 332 neue Top-Ratings Bad Homburg, 11.07.2019 - Die Frankfurter Fondsexperten der f-fex AG haben zum Stichtag 30.06.2019 in zwölf neuen Fondskategorien (Peergroups) erstmalig ein Rating vergeben. Das Rating-Komitee der f-fex AG überprüft regelmäßig, ob sich neue Peergroups für das innovative Ratingverfahren qualifizieren. Nachdem seit Anfang des Jahres bereits für die ersten 60 Peergroups Ratings berechnet werden, wird es in Zukunft auch für folgende Kategorien Fondsratings geben. Aktien Großchina Geldmarkt allgemein Euroland EUR Aktien Immobilen Europa Renten allgemein kurz Welt EUR Aktien Nebenwerte Welt Renten Corporates Hochzins USA $ Aktien Osteuropa Renten Corporates Hochzins Welt EUR Aktien Russland Renten Corporates Investment Grade Europa EUR Aktien Small Cap USA Renten Corporates Investment Grade Welt $ Somit bewertet die f-fex AG zum Stichtag 30.6.2019 insgesamt 4.558 Fonds bzw. 11.852 Anteilsklassen in 72 Peergroups. Weitere Ergänzungen des Rating-Universums sind für das vierte Quartal vorgesehen. Bei den neu bewerteten Peergroups haben es insgesamt 126 Fonds (332 Anteilsklassen) auf Anhieb geschafft, die Top-Ratingnote von A oder B zu erzielen. Folgende Fonds haben die Bestnote A erhalten: Fonds mit A-Rating ISIN Rendite Lfd. Jahr zum 30.06. Allianz Eastern Europe Equity - W - IE00B29L- 19,0% EUR T442 Amundi Eastern Europe Stock 2 (VT) AT000062- 29,4% IT 6452 AS SICAV I - World Smaller Companies LU072892- 20,5% Fd. A Acc EUR 9174 AXA WF - Framlington Global Small LU086849- 18,2% Cap A (thes.) EUR 0383 Baring Eastern Europe Fund A (EUR) IE000485- 24,6% Inc. 2103 BlackRock Global Funds - Emerg. LU025296- 26,0% Europe Fd. D2 EUR 7533 Brown Advisory US Smaller Companies IE00B551- 33,9% Fund C USD 0F71 Candriam Bonds Euro High Yield C LU001211- 7,3% 9607 Danske Invest SICAV - Eastern Europe LU072721- 25,3% A 6755 DPAM L Bonds EUR Corporate High LU096624- 8,4% Yield A 8915 DWS Invest Euro High Yield LU061684- 6,9% Corporates FC 0772 Fidelity Funds - Greater China Fund LU004858- 15,4% A (USD) 0855 Invesco Emerging Europe Equity Fund LU002812- 21,9% A 0375 Invesco Global Investm. Grade Corp. LU043261- 11,5% Bond C auss. 6224 iShares MSCI Eastern Europe Capped IE00B0M6- 20,8% UCITS ETF 3953 JPM Emerging Europe Equity X (acc) - LU014381- 23,8% EUR 1395 JPM US Smaller Companies X (acc) - LU014383- 22,0% USD 8083 NESTOR Osteuropa Fonds B LU010845- 21,2% 7267 NN (L) - Emerging Europe Equity P LU010922- 22,3% Cap. 5770 ODDO BHF Euro High Yield Bond DP EUR LU045662- 5,5% 7214 Schroder ISF Emerging Europe A Acc LU010681- 23,6% 7157 Schroder ISF EURO Corporate Bond A LU011325- 6,8% Acc 7694 Schroder ISF Greater China A Acc LU014063- 12,5% 6845 T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller LU013309- 27,7% Comp. Equity Fd I 6981 Threadneedle (Lux) Global Smaller LU057087- 23,6% Companies AE 0567 UBS (Lux) Equity - Russia (USD) LU024627- 24,2% P-acc 4897 Bei den neu vergebenen Fondsratings schneidet die Fondsgesellschaft Schroder ISF mit drei A-Ratings am besten ab, gefolgt von Invesco und JP Morgan mit jeweils zwei A-Ratings. Zur Methodik: Das f-fex Ratingkonzept zielt mit seinem innovativen Bewertungssystem und der dynamischen Gewichtung der Indikatoren insbesondere auf die Prognosegüte des Ratings ab. Es umfasst alle Fonds bzw. Fondsanteilsklassen mit einer Fondshistorie von mindestens 5 Jahren und Zugehörigkeit zu einer hinreichend homogenen Vergleichsgruppe (Peergroup) von mindestens 20 Fonds. Alle Anteilsklassen eines Fonds werden separat bewertet. Sämtliche Ratings sind kostenfrei auf den Websites von f-fex und finanzen.net abrufbar. Details zur Rating-Methodik sind ebenfalls auf der f-fex Website zu finden. Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots. Neben der Entwicklung und dem Betrieb von intelligenten digitalen Advisory Tools unterstützt die f-fex AG mit ihren Fonds- und Portfolioratings Investoren bei der Entscheidungsfindung. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Fondspolicen-Geschäft der Versicherer und unterstützt Berater und Vermittler dabei, ihre Kunden mittels intelligenter Portfolio-Advisory Tools effizient und renditeorientiert zu beraten. Darüber hinaus schafft f-fex intelligente Lösungen für das fondsbasierte Vermögensmanagement von Vermögensverwaltern und Finanzvertrieben.

Pressekontakt: f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)6172 2655-372
Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de 11.07.2019