Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) will die Dividende um fünf Cent oder knapp drei Prozent auf 1,90 Euro je Aktie erhöhen. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Hamburg ab. Es ist die 14. Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Auf Basis des derzeitigen Kurswertes von 68,65 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,77 Prozent. Im letzten ...

