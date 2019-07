Die Rohölpreise gingen am Mittwoch durch die Decke, nachdem die wöchentlich gemeldeten US-Öllagerbestände zum vierten Mal in Folge einen markanten Rückgang auswiesen. Zweimal davon war der Rückgang sehr stark, einer davon wurde gestern gemeldet: Ein Minus von 9,5 Millionen Barrel in den Lagern der US-Unternehmen ist in der Tat ein Wort.

