Die Investmentbank Oddo BHF hat Aixtron vor Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 8 Euro gesenkt. Er sei zwar für das zweite Quartal relativ optimistisch, da der Geschäftszyklus der Halbleiterunternehmen wahrscheinlich seinen Tiefpunkt erreicht habe, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Doch es sei unklar, wie deutlich die Erholung im zweiten Halbjahr ausfallen werde. Bei Aixtron seien die langfristigen Aussichten positiv. Aber das zweite Quartal dürfte schwach verlaufen sein und so den Druck für das zweite Halbjahr erhöhen. Houri bevorzugt Titel wie ASML, STMicroelectronics und AMS wegen ihrer unternehmensspezifischen Wachstumstreiber./gl/ag

