Der DAX dürfte am Donnerstag zumindest stabil in den Handel starten. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress schüren die Hoffnung auf eine zukünftig lockerere Zinspolitik in den USA. An der Wall Street schhlossen die Indizes auf Rekordhoch, in Asien notierten die Börsen ebenfalls freundlich. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

