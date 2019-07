Wenn du unseren Newsletter Bilanz Ziehen schon länger liest, dann weißt du, dass für uns Fools ein breit gestreutes Depot mit mindestens 15 bis 20 Aktien wichtig ist. Wie sieht das bei dir aus? Hast du schon in Aktien investiert, am besten in viele verschiedene? Wenn ja, dann wäre das schon mal gut, denn das verringert das Risiko. Die Vorliebe für Aktien aus der Heimat Wenn du mal einen Blick auf dein Portfolio wirfst: Woher kommen die meisten Unternehmen, bei denen du Miteigentümer bist? Wenn ich ...

