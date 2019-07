Fed-Chef Jerome Powell hat gestern für ordentlich Bewegung im DAX gesorgt. Der DAX drehte wegen Powells Rede vor dem US-Kongress kurzzeitig ins Plus, rutschte dann aber ganz schnell wieder in die Verlustzone. Am Ende notierte er 0,5 Prozent tiefer.



Marktidee: WTI-Öl Der WTI-Kurs hat turbulente Monate hinter sich. Sorgen um die Weltkonjunktur, die Krise zwischen Iran und den USA, es gab diverse Einflussfaktoren. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen zurück. Der WTI-Kurs stieg gleich über mehrere wichtige Marken. Die technische Ausgangslage ist damit aktuell bullish.