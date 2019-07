Zuletzt verschärfte Donald Trump seine Kritik, die US-Notenbank mache mit ihren zu hohen Zinsen den US-Dollar zu stark.



Welche Auswirkungen der Tiefschlag des US-Präsidenten auf den Greenback hat, schätzt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann in der aktuellen Ausgabe von ideasTV ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.