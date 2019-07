Am Markt für deutsche Staatsanleihen sind die Kurse am Donnerstag etwas gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 172,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,28 Prozent.

Am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen noch kräftig gefallen. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank haben unerwartet starke Produktionsdaten aus Frankreich und Italien in Kombination mit einer schwachen Versteigerung von zehnjährigen Bundesanleihen den "massiven Ausverkauf" vom Vortag ausgelöst.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt die Geldpolitik in den USA das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. In einer Rede vor amerikanischen Parlamentariern am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Markterwartungen an eine schnelle Zinssenkung in den USA bekräftigt. Vor dem Hintergrund der Geldpolitik haben die Anleger am Anleihemarkt Preisdaten aus den USA im Blick, die am Nachmittag auf dem Programm stehen./jkr/elm/stk

