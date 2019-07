Der einzige deutsche Netzwerker für den Arbeitsmarkt (Kontaktvermittlungen) ändert seinen Namen, bleibt aber englisch. Er wächst weiterhin zweistellig und die Halbjahreszahlen werden es bestätigen. Damit wird es schwierig: 2 Mrd. Euro Marktwert sind natürlich sehr viel. Aber: Keiner legt so kontinuierlich zu, so das man einfach dabei sein muss. Wo die Grenzen liegen ist schwer zu sagen, weil die Ausweitung der Geschäfte im Europarahmen offensichtlich auf Sprachprobleme stößt, weil nicht alles in diesem Markt auf englisch zu absolvieren ist. Gleichwohl: Vielleicht gibt es einen Schlüssel für diese Problem. Es lohnt sich, mit einem kleinen Teil dabei zu sein. Allerdings: Hohe Volatilität bei sehr geringen Tagesumsätzen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info