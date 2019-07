Kann Großaktionär Schaeffler (Familie) seine knappe Mehrheit an Conti halten? Die gerundete Halbierung des Kurses hat den Wert dieses Paketes deutlich reduziert, womit die Beleihung offenbar problematisch wird. Ein großer Teil dieses Paketes wurde einst mit Kredit finanziert und es gibt keine aktuellen Zahlen dazu. Eine Reduzierung auf 25 % wäre richtig, aber würde in der deutschen Szene vermutlich Probleme bereiten. Insbesondere hinsichtlich des Kurses und auch vom absoluten Betrag her, der bei mindestens 6 bis 7 Mrd. Euro läge. Der Conti-Kurs liegt nur ganz knapp über dem bisherigen Tiefststand. Der Börsengang des konventionellen Motorgeschäftes unter dem Namen Powertrain bleibt weiter verschoben. Abwarten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info