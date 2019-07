Geht es nach den Vorstellungen der Allianz, können sich große Investoren in naher Zukunft an Cyberversicherungen beteiligen. Man wäre damit der erste Player am Markt. Hartmut Mai, Vorstand des Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), sieht in diesem Geschäft großes Potenzial.Die Allianz kennt sich mit Katastrophenanleihen sehr gut aus. Bereits im Jahr 2007 startete der Versicherer den ersten sogenannten Cat-Bond, bei dem Sturmrisiken in Belgien, Deutschland, Frankreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...