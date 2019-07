IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: THC-Gegenmittel von AgraFlora Organics erhält Unterstützung von berühmtem Cannabisaktivisten; Unternehmen stellt Leitfaden für nanoverkapseltes Verabreichungssystem bereit

Vancouver (British Columbia), 11. Juli 2019. AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) - ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen -freut sich, die folgenden Updates der Unternehmensentwicklung hinsichtlich seiner exklusiven kanadischen Unterlizenz der Produktreihe True Focus und des eigenen Portfolios an geistigem Eigentum bereitzustellen.

Am Sitz der Muttergesellschaft von True Focus sind zurzeit umfassende Forschungs- und Entwicklungs- (F&E)-Arbeiten sowie datengetriebene Markenbildungsinitiativen im Gange, von denen AgraFlora wiederum durch die Verbesserung seines Marketing-Toolkits zur Umsetzung seiner Markteinführungsstrategie für das Produkt profitieren wird. Zu den spezifischen Produkthöhepunkten und dem F&E-Leitfaden zählt Folgendes:

- Fertigstellung der Produktionsserie an kommerziellen Vignetten mit berühmtem Cannabisaktivisten: https://agraflora.com/brands/true-focus/

- Optimierung der Social-Media-Kampagne mittels Unterstützung der Experten- und Beratergruppe

- F&E von nanoverkapselter Produktversion für höhere Wirksamkeit

- F&E zusätzlicher Produktformulierungen hinsichtlich Energie und Schlaf

- Untersuchung und Bewertung potenzieller klinischer Studien mittels randomisierter, Placebo-kontrollierter Crossover-Design-Pilotstudie zur Evaluierung der Wirkung des True Focus-Sprays auf gesunde Probanden nach dem Konsum von Cannabinoiden

Die vollständig naturreinen Nahrungsergänzungsmittel von True sind darauf ausgelegt, die negativen Nebenwirkungen in Verbindung mit übermäßigem Tetrahydrocannabinol-(THC) -Konsum abzumildern und sind beim US-amerikanischen Patentamt, dem U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), zum Patent angemeldet. Die revolutionären Formulierungen von True Focus werden über eine benutzerfreundliche Sprühflasche im Taschenformat verabreicht und werden sublingual (unter der Zunge) aufgenommen.

Der Freizeitkonsum von Cannabis zu dem Zweck, die gewünschten euphorisierenden oder psychoaktiven Wirkungen zu erlangen, kann zum Teil zu nachteiligen und unerwünschten Nebenwirkungen führen, da es bisher kaum möglich ist, eine konstante Dosierung zu erreichen. Die zum Patent angemeldete Formulierung von True Focus bietet eine einzigartige Lösung zur Abschwächung der unerwünschten Symptome in Verbindung mit einer THC-Überdosis.

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagte: Trotz der zahlreichen guten Gründe, aus denen die Menschen sich für den Konsum von Cannabis entscheiden, ist es eine Tatsache, dass ein übermäßiger Konsum ein Risiko darstellt, und es ist gut dokumentiert, dass ein übermäßiger Cannabiskonsum eine Vielzahl an unerwünschten Nebenwirkungen hervorrufen kann. Wir ersuchen sowohl aktuelle als auch zukünftige Aktionäre, sich die prominente Unterstützung des THC-Gegenmittels True Focus von AgraFlora anzusehen, die unter https://agraflora.com/brands/true-focus/ verfügbar ist.

Wie von der CBC berichtet, hat Quebec Poison Control darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der gemeldeten Fälle von Cannabisvergiftungen in der Provinz mehr als verdreifacht hat, seitdem die Legalisierung der Freizeitanwendung im Herbst 2018 verabschiedet wurde. Darüber hinaus wird mit der bevorstehenden Integration von Formfaktoren für Cannabis-Esswaren in den Legalisierungsrahmen das Risiko eines Überkonsums durch Anfänger und erfahrene Nutzer vermutlich bestehen bleiben, wenn nicht sogar steigen. Daher freuen wir uns über die Aussicht auf ein zum Patent angemeldetes nutrazeutisches Produkt, welches das Potenzial aufweist, einige der negativen Nebenwirkungen, die mit übermäßigem Cannabiskonsum einhergehen, zu verringern.

Bezüglich unseres wachsenden und diversifizierten Portfolios an soliden nachgelagerten Cannabis-Aktiva sind wir der Auffassung, dass True Focus eine starke Ergänzung unseres Produktangebots darstellt.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 682-2928

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Der CSE und der Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Unwägbarkeiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der CSE. Es gibt Unsicherheiten, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es gibt keine Zusicherungen, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder Zeiträumen in Kraft treten werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten; es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48280

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48280&tr=1

