Der deutsche Leitindex startete am Donnerstagmorgen im Plus in den Handel. Die mögliche US-Leitzinssenkung beflügelt die Kurse. Krones-Titel stürzen ab.

Deutsche Anleger bleiben am Donnerstag optimistisch: Der Dax startete mit 12.401 Punkten und einem Plus von 0,2 Prozent in den Handel. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex bei 12.373 Zählern 0,5 Prozent im Minus den Frankfurter Handel beendet.

Nach einem kurzen Rücksetzer konnte sich das Börsenbarometer über der Marke von 12.400 Punkten halten. Grund dafür dürften die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zu möglichen Leitzinssenkungen sein. Der Fed-Präsident hatte am Mittwoch Vertreter des Repräsentantenhauses über die Geldpolitik im abgelaufenen Halbjahr informiert. Seine Aussagen deuten auf eine geldpolitische Lockerung hin und erfüllen so die Erwartungen der Investoren, dass die US-Leitzinsen bereits Ende Juli gesenkt werden könnten.

Andererseits blieb Powell hinsichtlich des Umfangs der Maßnahmen wenig konkret und warnte vor den negativen Folgen der weltweiten Handelskonflikte auf die US-Konjunktur. Die Fed werde sich weiterhin alle Optionen offenhalten, hatte Powell erklärt.

Anleger reagierten entsprechend: Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq stiegen an der Wall Street zunächst jeweils auf ein Rekordhoch, gaben dann allerdings wieder leicht nach. Der breit gefasste S&P-500 etwa konnte die zum ersten Mal erreichte Marke von mehr als 3000 Punkten nicht halten, schloss aber dennoch 0,4 Prozent im Plus bei 2993 Zählern.

An der Frankfurter Börse machen Anlegern zudem eine Reihe negativer Unternehmensnachrichten Sorgen: Der Maschinenbauer Aumann, die Deutsche Beteiligungs AG und der Anbieter von Abfüllanlagen, Krones, strichen ihre Umsatz- und Gewinnziele zusammen. Die Aktien dieser drei Firmen brachen daraufhin um bis zu 14 Prozent ein.

Was die Charttechnik sagt

