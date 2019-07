FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts steigender Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien sichert sich der Gabelstaplerspezialist Kion bei der Belieferung ab. Mit dem Batteriehersteller BMZ Holding gründet das Frankfurter Unternehmen ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen, das eine neue Produktionsstätte in Karlstein am Main errichtet, wie es in einer Mitteilung von Kion heißt. Dort sollen zunächst 48- und 80-Volt-Batterien für Gegengewichtsstapler hergestellt werden, später auch auf 24-Volt-Batterien für kleinere Lagertechnikgeräte.

Bis 2023 sollen bei der Kion Battery Systems GmbH rund 80 Mitarbeiter beschäftigt werden, vornehmlich in Forschung, Entwicklung sowie Produktion. Das Joint Venture soll nach den Worten von Kion-Vorstandschef Gordon Riske "unseren Kunden höchste Lieferzuverlässigkeit bieten." Kion liefert immer mehr Flurförderzeuge mit Elektroantrieb aus. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 80 Prozent des Absatzes. Zunehmend kommen hier Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz.

July 11, 2019

