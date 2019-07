Aixtron hat starke Q1-Zahlen vorgelegt und besser abgeschnitten als gedacht. Beim Jahresausblick präsentierte der Vorstand aufgrund der geringen Visibilität eine recht breite Zielzone für Umsatz und Gewinn. Nun stehen die Zahlen für das zweite Quartal an, das schwächer als der Jahresauftakt verlaufen sein dürfte. Aber: In dieser Periode könnte der Geschäftszyklus des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie auch seinen Tiefpunkt erreicht haben.Nach einem starken Jahr 2018, in dem sich die Industrie ...

