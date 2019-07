BYD - doppelstöckig durch London

Bevor die beiden X-perten sich in die sicher wohlverdiente Sommerpause verabschieden, blicken sie heute nochmal gen Osten und beleuchten die Chancen und Risiken der chinesischen Firma BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296). Zuschauer/-innen die das Wirken unser beiden Protagonisten schon länger verfolgen, wissen, dass BYD ein Akronym für "build your dreams" ist. Welche Wunschträume BYD in letzter Zeit erfüllt hat - insbesondere für die Nutzer von Bussen - und alles, was sonst noch wissenswert und wichtig ist, das erfahren Sie in unserem heutigen X-Perten Video.

