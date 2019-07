Ein Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von International Business Machines (WKN:851399) ist es, in die Anwendung der Blockchain-Technologie in den Bereichen zu investieren, in denen die dezentrale Datenbank die beste Wirkung haben könnte. IBM konzentriert sich auf die Branchen, in denen die Digitalisierung zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen könnte. Die Aktivitäten von IBM in der globalen Containerschifffahrt könnten der bisher größte Erfolg in diesem Bereich sein. Seit 2017 arbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...