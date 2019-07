Eurofins Consumer Products Testing (CPT) meldet mit Stolz die Übernahme von LAB Solution S.r.l.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005278/de/

Eurofins acquires LAB Solution, thereby strengthening its footprint in the Textile and Leather industries (Photo: Eurofins)

Die Übernahme dieses renommierten, etablierten Partners ist für Eurofins ein Sprungbrett in die Luxustextilindustrie. LAB Solution verfügt über das technische Know-how, um schnelle, präzise, maßgeschneiderte Premium-Serviceleistungen anzubieten und damit zur Erweiterung des globalen Angebots von Eurofins CPT beizutragen. Gleichzeitig wird dadurch die weitere Expansion der Gruppe in neue Bereiche und angrenzende Märkte unterstützt.

Luca Dibenedetto, Geschäftsführer von Lab Solution, äußert sich dazu folgendermaßen: "Die Vereinigung von Eurofins CPT und Lab Solution ermöglicht es beiden Unternehmen, ihr Leistungsspektrum in der Textil- und Lederbranche zu stärken, in der sich beide Unternehmen durch ihr jeweiliges Know-how auszeichnen. Lab Solution wird mit zusätzlicher Unterstützung von Eurofins CPT für Einzelhändler, Markenunternehmen, Hersteller und deren Stakeholder aus der Textil- und Lederindustrie auch künftig hochwertige chemische, physikalische und ökologische Prüfdienstleistungen erbringen und regulatorische Unterstützung leisten. Durch den Zusammenschluss profitiert das Unternehmen künftig von einem wesentlich breiteren Portfolio und einer größeren geografischen Präsenz."

Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen "Eurofins Lab Solution

Über Lab Solution

Lab Solution wurde 2011 in Fino Mornasco (Como/Italien) gegründet und expandiert seitdem kontinuierlich. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf für chemische Analysen, physikalische und ökologische Tests und für seine regulatorische Unterstützung für Premium-Marken, Einzelhändler und Hersteller der italienischen Textilindustrie erworben und hat sich in diesem Marktsegment zu einer Referenzgröße entwickelt.

Über Eurofins

Eurofins Scientific ist eine internationale Laboratoriengruppe mit Hauptsitz in Luxemburg und bietet Prüf- und Unterstützungsdienstleistungen für die Pharmazie-, Lebensmittel-, Umwelt-, Agroscience- und Verbraucherproduktebranchen und weitere an.

Der Konzern zählt mit einem Netzwerk von über 800 Laboren in 47 Ländern zu den international führenden in der Bereitstellung von Prüfdienstleistungen. Durch Forschung und Entwicklung, Einlizensierungen und Übernahmen nutzt der Konzern die neuesten Entwicklungen in allen bedienten Branchen und hilft Unternehmen gleichzeitig bei der Lieferung sicherer und konformer Produkte durch verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffungspraktiken.

Internet: https://www.eurofins.com/tex

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/28647702/admin/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005278/de/

Contacts:

Daoudi Ait Hssain

E-Mail: Textile-Leather@eurofins.com