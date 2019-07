Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juni setzte sich der freundliche Trend an den Rentenmärkten fort, so die Experten von Union Investment.Mehrheitlich schwache Konjunkturdaten, geringe Inflationsraten und der weiterhin nicht gelöste Handelsstreit zwischen China und den USA hätten Anleger in die sicheren Anlagehäfen getrieben. Die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen habe zwischenzeitlich die Marke von zwei Prozent unterschritten. Laufzeitgleiche Bundesanleihen hätten bei -0,34 Prozent ein Allzeittief markiert. Europäische Staatsanleihen aus den Kernländer hätten sich daher verteuert, gemessen am iBoxx Sovereigns-Index um 2,3 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...