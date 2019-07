Wien (www.anleihencheck.de) - Aufbauend auf unserem Vier-Säulen-Ansatz zeigt sich das Marktbild unserer Meinung nach eher gemischt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Fundamental betrachtet seien die letzten Jahre von äußerst niedrigen Ausfallsraten gekennzeichnet gewesen. Eine deutliche Trendwende sei hier vorerst auch nicht in Sicht. So erwarte Moody's auf globaler Ebene nach 2,2% zuletzt (Mai) eine Wert von 2,4% per Mai 2020. Aus technischen Gesichtspunkten sei nach Meinung der Analysten der RBI die Suche nach Rendite immanent. So habe der Anteil an globalen Fixed Income Produkten mit negativer Rendite über alle Investment Grade Assetklassen hinweg zuletzt rund 23% betragen. Seitens Nachrichtenlage seien es vor allem die Meldungen rund um den vorwiegend amerikanischen Handelskonflikt mit China, Russland, Europa sowie auch zuletzt dem Iran, die für regelmäßige Spannungen an den Kapitalmärkten sorgen würden. Aber auch Wachstumssorgen in Europa würden immer wieder umgehen. ...

