Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrags in Köln bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der alstria office REIT-AG:alstria hat einen neuen Mietvertrag für das Gebäude im Maarweg 165 in Köln abgeschlossen. Der neue Mieter wird für eine Laufzeit von 10 Jahren 2.000 Quadratmeter Bürofläche anmieten. Das Mietverhältnis beginnt im ersten Quartal 2020 und erzielt jährliche Mieterträge in Höhe von rund ...

