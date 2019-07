Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verbuchte im Juni einen Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Im ersten Halbjahr 2019 habe der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 1,7% erzielt.An den Rentenmärkten sei es infolge eines weiteren Rückgangs des Zinsniveaus und einer Einengung der Zinsdifferenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen auf ein historisch niedriges Niveau zu Wertzuwächsen gekommen. In Deutschland sei die Umlaufrendite von -0,25% auf -0,35% zurückgegangen. Der REX Performanceindex sei um 0,3% angestiegen. Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen hätten die Entwicklung von Staatsanleihen übertroffen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten an diesem freundlichen Marktumfeld mit Wertzuwächsen zwischen 0,5% und 1,6% partizipiert. ...

